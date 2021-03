Anche Burioni interviene sulla bufala del “fenomeno ADE”: «Ignoranza di chi la diffonde» (Di domenica 14 marzo 2021) La schermata è arrivata Anche a Roberto Burioni. Questa mattina vi abbiamo parlato della catena-bufala su WhatsApp che mette in correlazione i vaccini anti coronavirus, il cosiddetto fenomeno ADE e le morti per infarto e per trombosi successive alla vaccinazione. Vi avevamo già spiegato di come queste informazioni fossero assolutamente fuori luogo, un ulteriore tentativo per gettare discredito sulla campagna vaccinale contro il coronavirus, unico modo per poter sconfiggere la pandemia mondiale. LEGGI Anche > La bufala della catena su WhatsApp sul “fenomeno ADE”, i vaccini e il rischio di infarto Burioni e fenomeno ADE: «Mostra l’Ignoranza di chi la diffonde» Come al solito, il ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 14 marzo 2021) La schermata è arrivataa Roberto. Questa mattina vi abbiamo parlato della catena-su WhatsApp che mette in correlazione i vaccini anti coronavirus, il cosiddettoADE e le morti per infarto e per trombosi successive alla vaccinazione. Vi avevamo già spiegato di come queste informazioni fossero assolutamente fuori luogo, un ulteriore tentativo per gettare discreditocampagna vaccinale contro il coronavirus, unico modo per poter sconfiggere la pandemia mondiale. LEGGI> Ladella catena su WhatsApp sul “ADE”, i vaccini e il rischio di infartoADE: «Mostra l’di chi la» Come al solito, il ...

