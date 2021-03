A Sanremo vincono i Maneskin con “Zitti e buoni”. Piace agli italiani perché è il programma di Draghi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 14 marzo 2021) Sembra che quello di quest’anno sia stato il festival meno apprezzato. Canzoni terribili, cantanti sconosciuti, vecchie cariatidi. Lo attesta lo share. Se hanno proposto a Amadeus di gestirlo anche nel 2022 èconvinti che non sarà possibile fare peggio. Un successo assicurato. Hanno vinto i più scaltri. I, notando che la raccomandazione diai politici ha riscosso enorme successo, ci hanno battezzato la loro nuova canzone, convinti che, se non la più bella, era certamente la più giusta. Ascoltatori e giuria l’avrebbero graditacosì bisogna cantarle. Nella giornata mondiale della donna, in una società maschilista, anziché trovare soluzioni, ci si lecca ancora le ferite Giornali e TG di tutto il mondo hanno osannato il loro valore e messo in ...