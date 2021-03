Wta San Pietroburgo 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di domenica 14 marzo 2021) Il programma, gli orari, le date e come vedere in tv il torneo di San Pietroburgo 2021, in programma dal 15 al 21 marzo. Nel main draw del Wta 500 non sono presenti tenniste azzurre e neppure nel tabellone cadetto. La prima forza del seeding è Elise Mertens, seguita da Ekaterina Alexandrova. Il torneo viene trasmesso in diretta tv su Supertennis TV, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky, mentre la visione in streaming è disponibile sul sito web dell’emittente. Sportface.it vi aggiornerà con cronache, risultati e altre curiosità da San Pietroburgo. programma WTA San Pietroburgo 2021 lunedì 15 marzo – ore 15.00 (1° turno, diretta) martedì 16 marzo – ore 07.00 (1° ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Il, gli, lee come vedere in tv il torneo di San, indal 15 al 21 marzo. Nel main draw del Wta 500 non sono presenti tenniste azzurre e neppure nel tabellone cadetto. La prima forza del seeding è Elise Mertens, seguita da Ekaterina Alexandrova. Il torneo viene trasmesso intv su Supertennis TV, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky, mentre la visione inè disponibile sul sito web dell’emittente. Sportface.it vi aggiornerà con cronache, risultati e altre curiosità da SanWTA Sanlunedì 15 marzo – ore 15.00 (1° turno,) martedì 16 marzo – ore 07.00 (1° ...

