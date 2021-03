Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 marzo 2021)DEL 13 MARZOORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON C’E’ MOLTO TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA, LA CIRCONE VIENE INFATTI INDICATA NEL COMPLESSO SCORREVOLE. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA ATTENZIONE A COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1-NAPOLI PER LA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA TRA ANAGNI E CEPRANO, CON VISIBILITA’ A 100 METRI. OGGI APPUNTAMENTO CON LA QUARTA TAPPA DELLA TIRRENO ADRIATICO; I CORRIDORI, PARTENDO DA TERNI, ARRIVERANNO A PRATI DI TIVO PERCORRENDO ALCUNE STRADE DELLA, TRA LE QUALI LA SR79 TERNANA, LA SALARIA E LA SALARIA BIS. SUL FRONTE ...