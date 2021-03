(Di sabato 13 marzo 2021) Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di ““,è incappata in unache sta facendo il giro del web. Parlando dell’ansia prima di condurre una trasmissione, specialmente se in diretta, la conduttrice romana ha detto: “Sai quando ti inizi a preparare.. quell’ansietta che va su, va giù. Poi ti prende quel mal di pancia che non sai neanche se devi fa’ qualcosa magari.. ‘cheme loun?’“. Poi ha aggiunto: “Casomai questa la tagliamo”. Silvia Toffanin è rimasta senza parole ma poi si è messa a ridere, complice forse anche l’amicizia che le lega dai tempi del programma “Passaparola” fin dai primi anni del 2000. Intanto sul web il video sta spopolando e i commenti sono perlopiù positivi: “Ci sei mancata”, ha commentato un utente. ...

FQMagazineit : Verissimo, la gaffe di Ilary Blasi: “Che dici me lo faccio un clistere?” - ria_aste : 'Ho fatto un po' di gaffe, ho chiamato i maniskin nazeskin e ermal meta ermal metal' #Verissimo - CAP5LAMENTO : letteralmente i racconti sulle gaffe di orietta a sanremo la parte migliore del festival #verissimo - Robertadistasi1 : La polizia, la stanza allagata, i pantaloni e le gaffe???? #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo gaffe

