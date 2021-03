“Uomini e donne”, Gemma Galgani cade dalle scale: necessario intervento del medico (Di sabato 13 marzo 2021) “Uomini e donne” anticipazioni. Gemma Galgani protagonista di un piccolo incidente durante la registrazione del dating show avvenuta ieri, 12 marzo 2021. La dama di Torino ha aperto, come sempre da due anni a questa parte, la puntata, ma mentre stava per raggiungere il centro dello studio, è scivolata. A lanciare l’indiscrezione croccante le talpe del “Vicolo delle News”. Leggi anche l’articolo —> U&D, nuovo tronista fa scendere il gelo nello studio: “Chi è? Non lo conosco” “Uomini e donne” anticipazioni, Gemma Galgani cade dalle scale: necessario intervento del medico Gemma Galgani coinvolta in un incidente ... Leggi su urbanpost (Di sabato 13 marzo 2021) “” anticipazioni.protagonista di un piccolo incidente durante la registrazione del dating show avvenuta ieri, 12 marzo 2021. La dama di Torino ha aperto, come sempre da due anni a questa parte, la puntata, ma mentre stava per raggiungere il centro dello studio, è scivolata. A lanciare l’indiscrezione croccante le talpe del “Vicolo delle News”. Leggi anche l’articolo —> U&D, nuovo tronista fa scendere il gelo nello studio: “Chi è? Non lo conosco” “” anticipazioni,delcoinvolta in un incidente ...

