Ultime Notizie Roma del 13-03-2021 ore 11:10 (Di sabato 13 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Italia in rosso e arancione per effetto dei contagi in crescita e varianti in costante ascesa limiti agli spostamenti negozi e scuole chiuse quasi ovunque la stretta disposta dal Consiglio dei Ministri entrerà in vigore da lunedì Alcune regioni come il Piemonte hanno deciso di anticipare misure Mirate in qualche zona e ovunque saranno intensificati i controlli per evitare assembramenti nel fine settimana la stretta durerà almeno fino a Pasqua quando tutta la penisola sarà zona rossa similmente allo scorso Natale dal 3 al 5 aprile il governo promette aiuti alle famiglie con i figli a casa e alle imprese costrette a chiudere draghi annuncia un nuovo scostamento di bilancio quasi 27contagi in Italia ieri per 180 i decessi l’incidenza tra tamponi positivi del 7:02 % numeri in ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 marzo 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Italia in rosso e arancione per effetto dei contagi in crescita e varianti in costante ascesa limiti agli spostamenti negozi e scuole chiuse quasi ovunque la stretta disposta dal Consiglio dei Ministri entrerà in vigore da lunedì Alcune regioni come il Piemonte hanno deciso di anticipare misure Mirate in qualche zona e ovunque saranno intensificati i controlli per evitare assembramenti nel fine settimana la stretta durerà almeno fino a Pasqua quando tutta la penisola sarà zona rossa similmente allo scorso Natale dal 3 al 5 aprile il governo promette aiuti alle famiglie con i figli a casa e alle imprese costrette a chiudere draghi annuncia un nuovo scostamento di bilancio quasi 27contagi in Italia ieri per 180 i decessi l’incidenza tra tamponi positivi del 7:02 % numeri in ...

