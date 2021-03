Slittamento Juventus-Napoli | decisiva la telefonata Agnelli-De Laurentiis

(Di sabato 13 marzo 2021), slitta la data del recupero: dal 17 marzo al 7 aprile Unatra il Presidente dellaAndreaed il patron azzurro Aurelio Desarebbe stataper lodella gara di recupero tradeciso nella giornata di ieri dalla Lega Serie A. Secondo quanto riferito da Il Mattino, la necessità deldi interrompere una serie consecutiva di gare in trasferta avrebbe combaciato con i desideri delladi non giocare troppe gare ravvicinate a distanza solo pochi giorni dall’ultima sfida di Champions League costata cara agli uomini di Andrea Pirlo. Dunque, ...

Ultime Notizie dalla rete : Slittamento Juventus

A 185 giorni dal rinvio,- Napoli finalmente si giocherà. Non più il 17 marzo, come pattuito inizialmente, ma il 7 ... tanto che secondo 'Il Mattino' per il nuovosarebbe stata ...Lodel recupero di- Napoli inizialmente in programma per mercoledì 17 marzo ha scatenato una nuova ondata di polemiche. La gara che si doveva giocare lo scorso ottobre continua a ...Finalmente c'è la data certa per Juventus-Napoli: il 7 aprile. Fondamentale l'eliminazione dalle coppe e una telefonata tra i presidenti ...La decisione di rinviare al 7 aprile la gara tra Juventus e Napoli genera una nuova polemica con al centro il presidente del club partenopeo ...