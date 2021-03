Premier, pareggio a reti bianche tra Leeds e Chelsea. Tuchel rimane imbattuto (Di sabato 13 marzo 2021) Continua la striscia positiva di risultati per il Chelsea dall’arrivo di Tuchel, 8 vittorie e 4 pareggi con quello odierno sul campo del Leeds. Finisce 0-0 a Elland Road contro la squadra di Bielsa. Blues che salgono così a quota 51 punti, rimanendo al quarto posto in attesa del West Ham, il Leeds è undicesimo a quota 36. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Continua la striscia positiva di risultati per ildall’arrivo di, 8 vittorie e 4 pareggi con quello odierno sul campo del. Finisce 0-0 a Elland Road contro la squadra di Bielsa. Blues che salgono così a quota 51 punti,ndo al quarto posto in attesa del West Ham, ilè undicesimo a quota 36. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Leeds United-Chelsea 0-0: Pareggio senza reti tra Leeds United e Chelsea. Finisce 0-0 il match della ventottesima g… - VoceGiallorossa : ?Premier League - Pareggio tra Newcastle e Aston Villa #AsRoma #PremierLeague - Alemilanista86 : RT @saveriocamba: Penso alla prestazione, al risultato finale (per il quale tutti avremmo firmato prima della partita), al fatto che ci man… - Pupo1981 : Ottimo pareggio in trasferta, abbiamo rischiato un po’ ma anche giocato bene e a viso aperto con la seconda in Prem… - GiovaFormi : RT @saveriocamba: Penso alla prestazione, al risultato finale (per il quale tutti avremmo firmato prima della partita), al fatto che ci man… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier pareggio America's Cup: e siamo al 3 pari tra Luna Rossa e New Zealand Lo dice all'Adnkronos Cino Ricci dopo il nuovo pareggio tra Luna Rossa e New Zealand. 'Ora c'è da ... Così il premier Mario Draghi, intervenendo nel... Read More Flash Vaccino Covid Johnson Johnson, Oms ...

Chi è Enrico Letta ... a scorrere il profilo Twitter dell ex premier emerge tutta la passione che anima il Letta tifoso, ... grande il nostro danese , in onore del difensore rossonero che ieri ha regalato il pareggio alla ...

Premier, pareggio a reti bianche tra Leeds e Chelsea. Tuchel rimane imbattuto alfredopedulla.com Premier League, Bielsa rallenta Tuchel: Leeds-Chelsea 0-0 LEEDS (INGHILTERRA) - A Elland Road è 0-0 tra Leeds e Chelsea nella 28esima giornata di Premier League. Bielsa e Tuchel non ... Vincono le difese sugli attacchi e il pareggio regge fino oltre il 90'.

Leeds United-Chelsea 0-0 Pareggio senza reti tra Leeds United e Chelsea. Finisce 0-0 il match della ventottesima giornata della Premier League. Match divertente nel quale tutte e due le squadre hanno provato a capitalizzare s ...

Lo dice all'Adnkronos Cino Ricci dopo il nuovotra Luna Rossa e New Zealand. 'Ora c'è da ... Così ilMario Draghi, intervenendo nel... Read More Flash Vaccino Covid Johnson Johnson, Oms ...... a scorrere il profilo Twitter dell exemerge tutta la passione che anima il Letta tifoso, ... grande il nostro danese , in onore del difensore rossonero che ieri ha regalato ilalla ...LEEDS (INGHILTERRA) - A Elland Road è 0-0 tra Leeds e Chelsea nella 28esima giornata di Premier League. Bielsa e Tuchel non ... Vincono le difese sugli attacchi e il pareggio regge fino oltre il 90'.Pareggio senza reti tra Leeds United e Chelsea. Finisce 0-0 il match della ventottesima giornata della Premier League. Match divertente nel quale tutte e due le squadre hanno provato a capitalizzare s ...