Panini | figurina extra per Lorenzo Insigne e i suoi 100 gol in azzurro

La Panini ha realizzato otto figurine extra della nuova raccolta "Calciatori 2021". Tra queste, anche una per Lorenzo Insigne. Queste figurine sono destinate a completare il "Film del Campionato", la sezione speciale dell'album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall'inizio fino ai verdetti finali. Il film del campionato e Insigne Per quanto riguarda il "Film del Campionato", la prima figurina celebra Lorenzo Insigne per i suoi "100 gol in azzurro", con il centesimo segnato su rigore durante la partita Napoli-Juventus. Le altre quattro figurine sono invece dedicate a Romelu Lukaku per i "gol pesanti" realizzati nel corso della stagione, a Luis Muriel per l'"altissimo rendimento", ...

