Orietta Berti festeggia l’anniversario di matrimonio ma non cucina lei Foto

(Di sabato 13 marzo 2021)a Verissimo racconta del suo amore per Osvaldo, deldiche festeggeranno domani. 54 anni die la cantante non è mai stanca di parlare della loro vita insieme, del loro legame. Sarà una giornata speciale domani,è felice perché suo marito si sta riprendendo, racconta che dei 16 chili persi ne ha già presi 5, che inizia a camminare meglio ed è più autosufficiente. Le sue parole bastano per fare capire che Osvaldo è stato malissimo a causa del Covid, nonostante lei abbia sempre continuato a sorridere in tv. Domani sarà un giorno speciale e lanon ha intenzione dire, si farà portare il pranzo già pronto a casa. LASCIAMORE GLI CHEF In ...

A 'Tutti Pazzi Per RDS' l'esilarante Rossella Brescia riserva un epico scherzo alla cantante: si fingerà Sophia Loren. Nella scorsa puntata mattutina del programma radiofonico di ' Tutti Pazzi Per RDS ', l'irresistibile umorismo di Rossella Brescia e dei suoi altri due ...Il Festival di Sanremo non lo ha vinto, ma ne è stata la regina indiscussa.non solo ha dimostrato il suo talento e la sua grande professionalità, musicalmente parlando, ma si è dimostrata una donna pronta ad accogliere nuove sfide e a mettersi in gioco, anche ...Diversi giorni prima che cominciasse Sanremo, Nick Cerioni (lo stylist di Orietta Berti) aveva condiviso su Instagram l’anticipazione di uno ...Ho sempre avuto un certo tipo di richiamo per queste problematiche, ma mai come in questo periodo”. Ospite di Silvia Toffanin sarà anche Orietta Berti, tra le protagoniste dell’edizione di Sanremo ...