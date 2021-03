Advertising

Napoli: uccide la compagna 40enne con 12 coltellate e poi si costituisce dopo la fuga. Uccide la compagna con dodici coltellate nella notte e scappa. Napoli, uccide la compagna con 12 coltellate e si costituisce dopo la fuga: Ornella Pinto morta a 40 anni

Ha ucciso la compagna con 12 coltellate e poi è fuggito, prima di costituirsi alle forze dell'ordine. È accaduto la notte scorsa a : la donna, Ornella Pinto , 40 anni il prossimo mesi di maggio, è ...Ma poliziotti e docenti in fila: 'Il Covid è il vero nemico che'. Polemiche sul mancato rilascio del certificato di avvenuta vaccinazione.Al momento è in stato di fermo, in attesa delle decisioni del pm. Ancora oscuri i motivi del gesto. "Ho ucciso mia moglie a Napoli" ha detto Iacomino al comandante della stazione carabinieri di ...Ha ucciso la compagna con 12 coltellate e poi è fuggito, prima di costituirsi alle forze dell'ordine. È accaduto la notte scorsa a Napoli: la donna, Ornella Pinto, 40 anni il prossimo mese di maggio, ...