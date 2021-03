Musei | al Correale di Sorrento via ai lavori di restauro conservativo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 13 marzo 2021) Sono iniziati gli interventi di, manutenzione e valorizzazione del Museostanziati e finanziati con i cosiddetti “Cantieri della Cultura” in attuazione della Legge di Stabilità 2016. “Per me è motivo di orgoglio aver ottenuto questi finanziamenti per cui lavoro da anni – dichiara il Presidente del MuseoGaetano Mauro. Questi interventi contribuiranno ad una decisa ripartenza del Museo, che si presenterà come un museo ancora più moderno anche dal punto di vista strutturale, senza mai snaturare, ma anzi recuperando, l’essenza di questa meravigliosa villa nobiliare”. Tra gli interventi più significativi del progetto redatto dallo Studio Battista Associati per il Museoc’è, senza dubbio, la ...