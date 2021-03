Mobilità docenti 2021, la trattativa è ferma: per il vincolo quinquennale la strada è in salita. Ma c’è una possibilità per intervenire (Di sabato 13 marzo 2021) Quella che sarebbe potuta essere la settimana decisiva per avere la nuova ordinanza sulla Mobilità docenti 2021 si è conclusa con un nulla di fatto. Il nodo è sempre quello: il vincolo quinquennale. I sindacati spingono per abolirlo o quanto meno stopparlo almeno per quest'anno ma il Ministero, pur consapevole dell'importanza del tema, non può fare molto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 marzo 2021) Quella che sarebbe potuta essere la settimana decisiva per avere la nuova ordinanza sullasi è conclusa con un nulla di fatto. Il nodo è sempre quello: il. I sindacati spingono per abolirlo o quanto meno stopparlo almeno per quest'anno ma il Ministero, pur consapevole dell'importanza del tema, non può fare molto. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Mobilità docenti 2021. Precedenze, in quale ordine e fase di trasferimento si applicano Mobilità docenti a.s. 2021/22, si attende la pubblicazione dell'annuale ordinanza ministeriale su cui si stanno confrontando organizzazioni sindacali e rappresentanti del Ministero. In attesa della ...

