Marco Riva alla guida del CONI | “Partiamo da supporto alle società e sviluppo degli impianti”

(Di sabato 13 marzo 2021) Come ampiamente anticipato da TPI,è stato eletto come nuovo Presidente del Comitato RegionaleLombardia dal Consiglio elettivo, riunito a Milano. Il 38enne succede a Oreste Perridi uno dei Comitati regionalipiù importanti d’Italia, confermandosi quale dirigente sportivo emergente e tra i più apprezzati in ambito istituzionale: già in fase preelettiva, le diverse federazioni avevano convenuto di farne il candidato unicopresidenza, una dimostrazione di stima ancora più significativa, viste le difficoltà nelle quali il settore dello sport è affondato a causa del Covid-19. “Sono felice ed onorato per la fiducia che è stata riposta in me”, spiega. “Sono grato a tutto il mondo sportivo del ...

Giornata di elezioni, oggi a Milano, per il Coni regionale. È già noto il nome del nuovo presidente, visto che ci sarà una candidatura unica, quella del lecchese(nella foto). Il 38enne dirigente è sostenuto da tutte le federazioni e sarà nominato al posto di Oreste Perri in una fase non semplice, in questa fase di pandemia, ma allo stesso tempo ...Come ampiamente anticipato da TPI, Marco Riva è stato eletto come nuovo Presidente del Comitato Regionale CONI Lombardia dal Consiglio elettivo, riunito a Milano. Il 38enne succede a Oreste Perri alla ...Milano, 13 mar. (askanews) - Marco Riva, 38 anni, è il nuovo presidente del Comitato Regionale CONI Lombardia. Lo si legge in una nota. Il Consiglio elettivo riunito oggi a Milano, lo ha scelto con un ...