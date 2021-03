Maccaferri | appello dei sindacati alle forze politiche | assemblea mercoledì 17 marzo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ in programma17un’pubblica, in remoto, con tutte lee le Istituzioni del territorio per ottenere contributi e sostegno sulla vertenza diManifatture Italia di Bellizzi. Ieri i vertici aziendali hanno ufficializzato l’intenzione di cessare l’attività. “Un colpo di graziaaspettative che avevano animato questi mesi di difficoltà e di sacrifici delle maestranze” ha scritto in una nota la Fiom Cgil, con la segretaria Francesca D’Elia. “Questi lavoratori avevano finora creduto di poter ritrovare un percorso di futuro e di lavoro nell’ambito delle operazioni di riassestamento del gruppo”. Da mesi infatti si cercano soluzioni alla crisi aziendale ed ad un certo punto era sembrato ...