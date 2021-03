LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 3-3, ancora una vittoria a testa! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.47 Anche oggi abbiamo visto che le vittorie di Luna Rossa sono sempre decisamente lottate e sudate, quelle dei neozelandesi arrivano al termine di un dominio netto. Eppure, lo ripetiamo, siamo 3-3. 5.44 Luna Rossa taglia il traguardo con ben 1’41” di ritardo. Bisogna cancellare subito questa regata e pensare alla prossima. 5.42 Team New Zealand vince gara-6 e pareggia la serie sul 3-3. Non si schioda l’equilibrio in questa America’s Cup. 5.41 Addirittura 1,25 km di vantaggio per Team New Zealand. I neozelandesi si stanno esaltando. Sanno di avere una barca più veloce di Luna Rossa. Ma intanto siamo 3-3… 5.40 Al gate-5 Luna ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.47 Anche oggi abbiamo visto che le vittorie disono sempre decisamente lottate e sudate, quelle dei neozelandesi arrivano al termine di un dominio netto. Eppure, lo ripetiamo, siamo 3-3. 5.44taglia il traguardo con ben 1’41” di ritardo. Bisogna cancellare subito questa regata e pensare alla prossima. 5.42 Team Newvince gara-6 e pareggia la serie sul 3-3. Non si schioda l’equilibrio in questaCup. 5.41 Addirittura 1,25 km di vantaggio per Team New. I neozelandesi si stanno esaltando. Sanno di avere una barca più veloce di. Ma intanto siamo 3-3… 5.40 Al gate-5...

