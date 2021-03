L’età media dei pazienti Covid si è attestata sui 44 anni (Di sabato 13 marzo 2021) L’Istituto Superiore di Sanità ha reso noto che L’età media dei pazienti Covid è scesa intorno ai 44 anni, dimostrando l’esistenza di un trend in calo. Covid, trend in calo: età media dei pazienti scende a 44 anni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 marzo 2021) L’Istituto Superiore di Sanità ha reso noto chedeiè scesa intorno ai 44, dimostrando l’esistenza di un trend in calo., trend in calo: etàdeiscende a 44su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Italia : L'età media dei positivi al Covid in Italia si è abbassata a 44 anni - RoxLory : RT @AntonelloZedda: L’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è 81 anni (mediana 83, range 0-109, Range InterQuartile - IQR… - ChiaraSe3 : RT @TereTWT: Ad oggi, l'età media di morti positivi al coronavirus è 83 anni (nello specifico: donne 86, uomini 80). Nel 2021 l' aspettati… - infoitsalute : L'età media dei positivi al Covid in Italia si è abbassata a 44 anni - twMirandolina : RT @Agenzia_Italia: L'età media dei positivi al Covid in Italia si è abbassata a 44 anni -

Ultime Notizie dalla rete : L’età media Analisi del mercato globale Skin Care Cosmetic e previsioni fino al 2027 in base a tendenze recenti, sviluppi nella tecnologia di produzione e panoramica della crescita regionale DFO - digital financial officer