Kaley Cuoco sarà Doris Day in una miniserie Warner, The Flight Attendant 2 nel 2022 (Di sabato 13 marzo 2021) Kaley Cuoco sarà l’attrice Doris Day in una miniserie prodotta da Warner Bros TV. Intanto la seconda stagione di The Flight Attendant debutterà nel 2022. La vita post The Big Bang Theory per Kaley Cuoco è abbastanza impegnata. L’attrice che per 12 stagioni ha prestato il volto di Penny nella nota comedy di CBS, di recente è tornata in tv come protagonista di The Flight Attendant che in Italia arriverà prossimamente su Sky. Oggi arriva la notizia che Kaley Cuoco sarà Doris Day, in una miniserie di Warner Bros sulla vita della nota attrice. La ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 13 marzo 2021)l’attriceDay in unaprodotta daBros TV. Intanto la seconda stagione di Thedebutterà nel. La vita post The Big Bang Theory perè abbastanza impegnata. L’attrice che per 12 stagioni ha prestato il volto di Penny nella nota comedy di CBS, di recente è tornata in tv come protagonista di Theche in Italia arriverà prossimamente su Sky. Oggi arriva la notizia cheDay, in unadiBros sulla vita della nota attrice. La ...

Advertising

_diana87 : Spiace per gli haters, ma #KaleyCuoco vola alto e sarà Doris Day in una serie biopic - Il_Nerdastro : @margoliax Sì, alla fine l'ho visto, per quanto con moooolta calma. Nel complesso, una serie d'intrattenimento abba… - jackford1386 : RT @CelebsForAll: Kaley Cuoco - AllYourNeeds9 : RT @CelebsForAll: Kaley Cuoco - pokies15 : RT @pokies15: Kaley Cuoco #pokies -