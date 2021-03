Juventus, infortunio Buffon: le condizioni del portiere bianconero (Di sabato 13 marzo 2021) Gianluigi Buffon non prenderà parte alla trasferta della Juventus contro il Cagliari a causa di un problema fisico Alla fine Gigi Buffon non sarà a disposizione per Cagliari-Juventus: l’estremo difensore bianconero costretto al forfait a causa della lombalgia. Al suo posto, oltre a Szczesny e Pinsoglio, Andrea Pirlo ha convocato per la seconda volta in Prima Squadra Giovanni Garofani, estremo difensore della Primavera bianconera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Gianluiginon prenderà parte alla trasferta dellacontro il Cagliari a causa di un problema fisico Alla fine Giginon sarà a disposizione per Cagliari-: l’estremo difensorecostretto al forfait a causa della lombalgia. Al suo posto, oltre a Szczesny e Pinsoglio, Andrea Pirlo ha convocato per la seconda volta in Prima Squadra Giovanni Garofani, estremo difensore della Primavera bianconera. Leggi su Calcionews24.com

