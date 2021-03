Il Sassuolo batte e sorpassa il Verona | Traoré decide il 3-2 finale | De Zerbi adesso è ottavo

(Di sabato 13 marzo 2021) Gol e spettacolo al Mapei Stadium tra. Non basta all'Hellas la doppia rimonta firmata Lazovic-Dimarco, con la squadra di Deche si impone per 3-2 grazie ai gol di Locatelli, Djuricic e quello decisivo neldi Traorè: con questo successo, il quarto casalingo stagionale, i neroverdi salgono all'posto a quota 39 punti, superando proprio gli scaligeri (fermi a 38) che hanno anche una partita in più. La squadra di Detorna così alla vittoria dopo un mese e sale all'posto, scavalcando proprio l'Hellas. Cinque gol totali e alla fine sorridono solo i padroni di casa che chiudono un mese a secco di vittorie. Partita ricca di emozioni con l'Hellas bravo a recuperare due volte lo svantaggio ma poi eccessivamente frenetico e ...

