Guinness Sei Nazioni 2021, la programmazione su DMAX e Motor Trend oggi 13 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) Guinness Sei Nazioni 2021, ecco dove guardare il torneo di rugby in televisione. L’Italia in diretta su DMAX le altre Nazioni su Motor Trend. La programmazione su DMAX e Motor Trend. A febbraio tornano in campo gli atleti internazionali del rugby nella nuova edizione del Guinness Sei Nazioni 2021 e i canali Discovery saranno nuovamente protagonisti, con la messa in onda in chiaro del prestigioso torneo che vede sfidarsi Italia, Inghilterra, Francia, Galles, Irlanda e Scozia nei templi del rugby europeo. Ai nastri di partenza la “casa televisiva” ufficiale del Sei Nazioni sarà DMAX (canale 52 del digitale terrestre) ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 13 marzo 2021)Sei, ecco dove guardare il torneo di rugby in televisione. L’Italia in diretta sule altresu. Lasu. A febbraio tornano in campo gli atleti internazionali del rugby nella nuova edizione delSeie i canali Discovery saranno nuovamente protagonisti, con la messa in onda in chiaro del prestigioso torneo che vede sfidarsi Italia, Inghilterra, Francia, Galles, Irlanda e Scozia nei templi del rugby europeo. Ai nastri di partenza la “casa televisiva” ufficiale del Seisarà(canale 52 del digitale terrestre) ...

Advertising

Dtti_digitale : Il grande rugby internazionale riparte dallo Stadio Olimpico di Roma dove sabato 13 marzo si apre la quarta giornat… - SeiNazioniRugby : Qual è il vostro passatempo preferito? E perché proprio il #FantasyRugby del @SixNationsRugby? Quando comporrete… - antonio_spe : RT @SeiNazioniRugby: Mettetevi comodi e preparate il telecomando ?? Tutte le informazioni per non perdere nemmeno una sfida del quarto turn… - SeiNazioniRugby : Mettetevi comodi e preparate il telecomando ?? Tutte le informazioni per non perdere nemmeno una sfida del quarto t… - ailinon80 : RT @SeiNazioniRugby: #FantasyRugby Solo 3? giorni al quarto turno del @SixNationsRugby 2021 ?? Se dovete completare il vostro #FantasyTeam… -