Advertising

MediasetTgcom24 : Empoli, paziente guarito dal Covid stampa 10mila brochure informative per i suoi concittadini #empoli… - rep_bari : 'La situazione negli ospedali pugliesi è drammatica: basta polemiche su scuole e bar chiusi': l'allarme dello pneum… - AndreaMarano11 : RT @CaressaGiovanni: Guarito dal Covid stampa 10mila brochure informative per i suoi concittadini di Empoli - CaressaGiovanni : Guarito dal Covid stampa 10mila brochure informative per i suoi concittadini di Empoli - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Guarito dal

TGCOM

Il perché dell'iniziativa - L'uomo, per realizzare l'opuscolo, si è fatto aiutaredirettore di Medicina II interna dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, Luca Masotti, enipote vignettista ...Gaudiano , intervistatosettimanale DiPiù , ha raccontato alcuni dei momenti più difficili ... Un tumore da cui non è più" .Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato 13 marzo 2021. Nel bollettino di oggi 26.062 nuovi contagi e 317 morti per Covid. In Toscana 3 province e 10 c ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 26.062 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 26.824) a fronte di 372.944 tamponi effettuati su un totale di 44.349.338 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollett ...