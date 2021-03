Genoa, i convocati di Ballardini per l’Udinese (Di sabato 13 marzo 2021) Sono 23 i convocati del Genoa per la gara di questa sera a Marassi contro l’Udinese. Torna Biraschi, convocati di nuovo anche Perin e Pandev. Non ce la fa Cassata. Ecco la lista completa: Portieri: Marchetti, Paleari, Perin.Difensori: Biraschi, Criscito, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Onguene, Portanova, Zapata, Zappacosta.Centrocampisti: Badelj, Behrami, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Strootman, Zajc.Attaccanti: Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. Foto: Instagram Pandev L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Sono 23 idelper la gara di questa sera a Marassi contro. Torna Biraschi,di nuovo anche Perin e Pandev. Non ce la fa Cassata. Ecco la lista completa: Portieri: Marchetti, Paleari, Perin.Difensori: Biraschi, Criscito, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Onguene, Portanova, Zapata, Zappacosta.Centrocampisti: Badelj, Behrami, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Strootman, Zajc.Attaccanti: Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. Foto: Instagram Pandev L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

