Fiumicino | uccisi e rubati animali in una fattoria didattica | indagano i carabinieri

enpaonlus : Fiumicino, uccisi e rubati animali dalla fattoria dei bambini. Il sindaco: «Un crimine orrendo»… - rotre54 : RT @enpaonlus: Fiumicino, uccisi e rubati animali dalla fattoria dei bambini. Il sindaco: «Un crimine orrendo» - LaStampaTV : VIDEO | Fiumicino, uccisi e rubati animali da una fattoria didattica, il gestore: 'Portati via con una carriola'… - rudi_de_fanti : RT @enpaonlus: Fiumicino, uccisi e rubati animali dalla fattoria dei bambini. Il sindaco: «Un crimine orrendo» - sumaistu47 : Le bestie che massacrano gli animali e devastano i bambini e il loro apprendimento: -

...il responsabile della fattoria - Ho trovato tracce che diversi animali sono statisul posto ... Dalla denuncia ad oggi continuano le attestazioni di sdegno e solidarietà, dal sindaco di...Il fatto è accaduto nella fattoria didattica 'Il Giardino dei nonni', in viale Tre Denari, a Maccarese, sul territorio di(Roma). Tante la manifestazioni di affetto sulla sua pagina ...Oltre una trentina di animali uccisi e rubati, recinzioni divelte ... Dalla denuncia ad oggi continuano le attestazioni di sdegno e solidarietà, dal sindaco di Fiumicino agli amici, passando per ...'La scorsa notte delle persone senza scrupoli sono entrate nella mia fattoria e hanno ucciso e portato via quasi tutti gli animali'. A denunciare il fatto è Riccardo Di Giuseppe, gestore dello spazio ...