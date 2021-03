Fame d’amore: la puntata speciale con Francesca Fialdini stasera su Rai 3 (Di sabato 13 marzo 2021) . Anticipazioni e ospiti Questa sera, sabato 13 marzo 2021, in prima serata su Rai 3 va in onda una puntata speciale di Fame d’amore, la docu-serie condotta da Francesca Fialdini, in occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi alimentari. Alla trasmissione parteciperanno lo psichiatra e psicoanalista di Auxologico Leonardo Mendolicchio e ospiti del mondo dello spettacolo sensibili alla problematica dei disturbi del comportamento alimentare. L’emergenza Covid ha avuto e ha ancora pesanti ripercussioni sulla vita di ciascuno di noi. A maggior ragione le ricadute sono state drammatiche su tutte quelle problematiche sanitarie che già avevano componenti psicologiche. I disturbi alimentari, secondo stime recenti, sono cresciuti del 30% tra la popolazione ... Leggi su tpi (Di sabato 13 marzo 2021) . Anticipazioni e ospiti Questa sera, sabato 13 marzo 2021, in prima serata su Rai 3 va in onda unadi, la docu-serie condotta da, in occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi alimentari. Alla trasmissione parteciperanno lo psichiatra e psicoanalista di Auxologico Leonardo Mendolicchio e ospiti del mondo dello spettacolo sensibili alla problematica dei disturbi del comportamento alimentare. L’emergenza Covid ha avuto e ha ancora pesanti ripercussioni sulla vita di ciascuno di noi. A maggior ragione le ricadute sono state drammatiche su tutte quelle problematiche sanitarie che già avevano componenti psicologiche. I disturbi alimentari, secondo stime recenti, sono cresciuti del 30% tra la popolazione ...

