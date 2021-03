F1, sensazioni non confortanti per la Ferrari nel day2 a Sakhir. Si teme un nuovo anno di transizione (Di sabato 13 marzo 2021) Se la prima giornata dei test F1 di Sakhir si era conclusa, tutto sommato, con una discreta incertezza generale, il day-2 sul tracciato del Bahrain ha emesso qualche verdetto. Sul fronte della Ferrari, seppure in maniera parziale, poco incoraggiante. Oggi, infatti, la SF21 ha fatto vedere i suoi primi difetti. Carlos Sainz al mattino e Charles Leclerc al pomeriggio, hanno macinato giri e chilometri senza ulteriori intoppi (ricordiamo lo stop del monegasco di ieri) ma a livello di prestazioni, sia sul giro secco, sia sul passo gara, c’è ben poco di cui sorridere. Ma, come sempre, proviamo ad andare con ordine. Carlos Sainz ha completato 56 giri con il miglior tempo di 1:33.072, mentre Charles Leclerc, a lato di 73 tornate totali, ha fatto segnare un crono di 1:30.886 a 597 millesimi dalla migliore prestazione di Valtteri Bottas ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Se la prima giornata dei test F1 disi era conclusa, tutto sommato, con una discreta incertezza generale, il day-2 sul tracciato del Bahrain ha emesso qualche verdetto. Sul fronte della, seppure in maniera parziale, poco incoraggiante. Oggi, infatti, la SF21 ha fatto vedere i suoi primi difetti. Carlos Sainz al mattino e Charles Leclerc al pomeriggio, hmacinato giri e chilometri senza ulteriori intoppi (ricordiamo lo stop del monegasco di ieri) ma a livello di prestazioni, sia sul giro secco, sia sul passo gara, c’è ben poco di cui sorridere. Ma, come sempre, proviamo ad andare con ordine. Carlos Sainz ha completato 56 giri con il miglior tempo di 1:33.072, mentre Charles Leclerc, a lato di 73 tornate totali, ha fatto segnare un crono di 1:30.886 a 597 millesimi dalla migliore prestazione di Valtteri Bottas ...

