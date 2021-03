DIRETTA F1, Test Sakhir in DIRETTA: bandiera verde! I piloti tornano in pista (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.42 Si sta alzando il vento in Bahrain. Torna ai box la Mercedes del sette volte campione del mondo. 10.41 Le immagini dell’uscita di Lewis Hamilton (Mercedes). A tough start to 2021 for the champions#F1 #F1Testing pic.twitter.com/7F55clQFfU — Formula 1 (@F1) March 13, 2021 10.39 Errore per il giovane Tsunoda nel secondo settore del tracciato. Il giapponese di casa AlphaTauri si prepara per la prima stagione in F1 dopo aver vinto il titolo riservato agli esordienti nella FIA F2, chiusa al terzo posto assoluto. 10.37 Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Nikita Mazepin (Haas), Nicholas Latifi (Williams) ed Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) sono impegnati lungo il tracciato che accoglierà il 28 marzo la prima prova del campionato 2021. 10.35 Fernando ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 10.42 Si sta alzando il vento in Bahrain. Torna ai box la Mercedes del sette volte campione del mondo. 10.41 Le immagini dell’uscita di Lewis Hamilton (Mercedes). A tough start to 2021 for the champions#F1 #F1ing pic.twitter.com/7F55clQFfU — Formula 1 (@F1) March 13, 2021 10.39 Errore per il giovane Tsunoda nel secondo settore del tracciato. Il giapponese di casa AlphaTauri si prepara per la prima stagione in F1 dopo aver vinto il titolo riservato agli esordienti nella FIA F2, chiusa al terzo posto assoluto. 10.37 Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Nikita Mazepin (Haas), Nicholas Latifi (Williams) ed Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) sono impegnati lungo il tracciato che accoglierà il 28 marzo la prima prova del campionato 2021. 10.35 Fernando ...

