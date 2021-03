Crolla palazzo nell'Aquilano: morti due operai sotto le macerie (Di sabato 13 marzo 2021) Un palazzo in ristrutturazione Crollato: è accaduto nel primo pomeriggio nel centro storico di San Pio delle Camere, comune abruzzese in provincia di L'Aquila . Sono morti d ue operai di una ditta che ... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021) Unin ristrutturazioneto: è accaduto nel primo pomeriggio nel centro storico di San Pio delle Camere, comune abruzzese in provincia di L'Aquila . Sonod uedi una ditta che ...

