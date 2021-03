Cremona | si fingono operai | denunciati in 8 per la ' truffa dell' asfalto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 marzo 2021) Milano, 13 mar. (Adnkronos) - Si fingevano, con tanto di camion attrezzi, di una ditta di opere stradali e convincevano gli anziani a farsi rifare l'del cortile. Otto persone sono state denunciate dai carabinieri di Romanengo (), per tentata. Gli otto, di varie nazionalità, tutti disoccupati e regolari ma senza fissa dimora, due giorni fa hanno provato ad adescare la loro vittima nel comune di Salvirola () presentandosi davanti casa e proponendo il lavoro per 400 euro. Il denaro, però, doveva essere consegnato subito. L'anziana signora, una vedova di 82 anni, è stata 'salvata' dal passaggio di una pattuglia di carabinieri, che si sono insospettiti per l'atteggiamento degli “”. Gli uomini, identificati in uno scozzese, uno slovacco, tre polacchi ...