Covid, seconde case in zona rossa: spostamenti possibili con titolo di proprietà (Di sabato 13 marzo 2021) In queste ore il nuovo dpcm del Governo Draghi sta facendo molto discutere, ma un’apertura sembra arrivare sul tema delle seconde case. Fonti governative infatti rivelano come anche in zona rossa e anche fuori regione saranno possibili gli spostamenti verso le seconde case. Ciò sarà possibile però solo a due condizioni: sarà infatti necessario dimostrare un titolo di proprietà dell’immobile (con copia o autocertificazione), oltre al fatto che nella seconda casa non dovrà abitare nessun’altra persona esterna al nucleo familiare. La novità dovrebbe nelle prossime ore essere confermata anche dall’aggiornamento delle FAQ presenti sul sito di Palazzo Chigi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) In queste ore il nuovo dpcm del Governo Draghi sta facendo molto discutere, ma un’apertura sembra arrivare sul tema delle. Fonti governative infatti rivelano come anche ine anche fuori regione sarannogliverso le. Ciò sarà possibile però solo a due condizioni: sarà infatti necessario dimostrare undidell’immobile (con copia o autocertificazione), oltre al fatto che nella seconda casa non dovrà abitare nessun’altra persona esterna al nucleo familiare. La novità dovrebbe nelle prossime ore essere confermata anche dall’aggiornamento delle FAQ presenti sul sito di Palazzo Chigi. SportFace.

