C’è Posta per Te, polemiche per Gemma ospite speciale: ecco chi l’ha chiamata (Di sabato 13 marzo 2021) Tra gli ospiti dell’ultima puntata di questa stagione di C’è Posta per Te, in onda stasera, sabato 13 marzo 2021, alle 21.20 su Canale 5, a sorpresa ci sarà Gemma Galgani. La dama del trono over di Uomini e Donne, diventata un vero e proprio personaggio grazie alle sue storie d’amore che puntualmente finiscono male, è stata chiamata per ricevere una missiva molto particolare. La 71enne torinese non lo sa, ma dietro la busta non c’è un suo ex spasimante o qualcuno del suo passato che la chiama per riprendere i contatti, bensì la comica Luciana Littizzetto, che avrà con lei un incontro tutto da ridere. Nel frattempo, sul web e sui social montano le polemiche. Da quando infatti si è diffusa la notizia della Galgani a C’è Posta per Te ed è andata in onda la pubblicità di Canale 5, tantissimi telespettatori ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 marzo 2021) Tra gli ospiti dell’ultima puntata di questa stagione di C’èper Te, in onda stasera, sabato 13 marzo 2021, alle 21.20 su Canale 5, a sorpresa ci saràGalgani. La dama del trono over di Uomini e Donne, diventata un vero e proprio personaggio grazie alle sue storie d’amore che puntualmente finiscono male, è stataper ricevere una missiva molto particolare. La 71enne torinese non lo sa, ma dietro la busta non c’è un suo ex spasimante o qualcuno del suo passato che la chiama per riprendere i contatti, bensì la comica Luciana Littizzetto, che avrà con lei un incontro tutto da ridere. Nel frattempo, sul web e sui social montano le. Da quando infatti si è diffusa la notizia della Galgani a C’èper Te ed è andata in onda la pubblicità di Canale 5, tantissimi telespettatori ...

fsassanelli11 : @giuliadeluca31 Amici si registra il venerdì, c’è posta per te è già registrato?? - gabbasabb : Come faccio a convincere la mia fidanzata oggi a vedere c'è posta per te? C'È GEMMA. RAGA. GEMMA. - romvantic : RT @lontanissimo_: Oggi vivo solo per Gemma Galgani ospite a C’è Posta Per Te - sonoquella : RT @lontanissimo_: Oggi vivo solo per Gemma Galgani ospite a C’è Posta Per Te - amamiadesso_ : Non rosalinda che appena posta qualcosa in cui c'è dayane si sente subito in dovere di includere anche la pianta pe… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Globale di Alimenti Naturali Sapori di Mercato-il più Recente Rapporto di Ricerca Includono il Futuro di Fattori di Crescita, Previsto CAGR del, Quota di Mercato,Invetments e Sviluppi Recenti Previsioni fino al 2026 - Genovagay Genova Gay