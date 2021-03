Carlo Conti | un compleanno speciale | gli auguri dal suo “passato”

(Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Oggi è un giornoper, che compie 60 anni. E per lui ovviamente non mancano glispeciali. Ma ecco i dettagli. Oggi è un giorno a dir pocoper. Il noto conduttore toscano infatti in data odierna compie 60 anni, per cui tra l’altro tempo fa ha ricevuto

Un altro ospite della prima puntata di Canzone Segreta , condotto da Serena Rossi , è stato. Il conduttore si è accomodato sulla sedia bianca, al centro dello studio per la sua sorpresa. Sono arrivati i suoi amici di Firenze, quelli di sempre, tra compagni di classe e amicizie. ...compie 60 anni e la moglie Francesca lo sorprende (inaspettatamente) cosìOggi è un giorno speciale per Carlo Conti, che compie 60 anni. E per lui ovviamente non mancano gli auguri speciali. Ma ecco i dettagli.Carlo Conti compie 60 anni. La carriera del conduttore toscano, nato il 13 marzo 1961, dagli esordi in radio ai successi in tv. (Unioneonline/F) ...