Captain Phillips, Tom Hanks: "La nave su cui abbiamo girato puzzava di vomito" (Di sabato 13 marzo 2021) Tom Hanks ha detto che la nave usata per le riprese di Captain Phillips - Attacco in mare aperto "Era minuscola e puzzava di vomito." Tom Hanks ha affrontato molte sfide dal punto di vista recitativo nel corso della sua carriera, ma la minuscola nave puzzolente di vomito usata per le riprese di Captain Phillips - Attacco in mare aperto si distingue come una delle più ardue: "Non sono una persona particolarmente claustrofobica, ma era uno spazio davvero molto piccolo". "Dal punto di vista ambientale fa molto del lavoro per te. È uno spazio molto scomodo. Ha un odore orribile. L'aria è cattiva. È caldo. Siamo tutti appiccicati l'uno all'altro ed è facile sbattere la testa o rompersi un ginocchio. A ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 marzo 2021) Tomha detto che lausata per le riprese di- Attacco in mare aperto "Era minuscola edi." Tomha affrontato molte sfide dal punto di vista recitativo nel corso della sua carriera, ma la minuscolapuzzolente diusata per le riprese di- Attacco in mare aperto si distingue come una delle più ardue: "Non sono una persona particolarmente claustrofobica, ma era uno spazio davvero molto piccolo". "Dal punto di vista ambientale fa molto del lavoro per te. È uno spazio molto scomodo. Ha un odore orribile. L'aria è cattiva. È caldo. Siamo tutti appiccicati l'uno all'altro ed è facile sbattere la testa o rompersi un ginocchio. A ...

Advertising

CIAfra73 : CinemaTivu · #CaptainPhillips: Attacco in mare aperto (Usa 2013), con protagonista Tom Hanks, diretto da Paul Gree.… - LinkaTv : E' iniziato Captain Phillips su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - occhio_notizie : Stasera in Tv va in onda il film Captain Phillips - Attacco in mare aperto, ispirato alla storia vera del 2009 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Captain Phillips - Attacco in mare aperto: il film con Tom Hanks stasera su Rai1 in prima visione… - Bookterapia1 : #libri #dalibroalfilm #staseraintv #primaserata #film 13 marzo ?? Captain Phillips Attacco in mare aperto rai1 h21:2… -