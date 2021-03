Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 12 marzo 2021

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 13 marzo 2021)tv: idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show Canzone Segreta ha avuto 4168 spettatori (19.34%); su Canale5 la puntata in replica di Ciao Darwin 8 ha avuto 2594 spettatori (13.37%). Il programma Le Iene Show su Italia1 ha ottenuto 1335 spettatori (7.18%); su Rai2 il telefilm The Good Doctor 1380 spettatori (5.00%), poi la serie The Resident 961 (3.94%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 480 (2.17%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1549 spettatori (7.82%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1086 (5.81%)....