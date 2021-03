Zingaretti apre ai 5 Stelle nella giunta regionale | integrate due assessore

NicolaPorro : Tutti furiosi con il “direttore” d’orchestra. Che apre uno psicodramma nel Pd: dopo #Zingaretti, arriva un segretar… - riotta : Le dimissioni #Zingaretti #Pd frutto di esasperazione personale per l'impasse delle correnti. Ma se il partito non… - Larice00 : RT @Agenzia_Ansa: Zingaretti: 'Si chiude, mi auguro, la stagione delle polemiche e si apre la stagione del Pd protagonista, era quello che… - Agenzia_Ansa : Zingaretti: 'Si chiude, mi auguro, la stagione delle polemiche e si apre la stagione del Pd protagonista, era quell… - VIGELLI : Dopo Letta, l'uscita di Sala, Zingaretti che nel Lazio apre le porte al M5S direi che sia ora di lasciarli nel loro… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti apre

"Pochi minuti fa si è conclusa la prima riunione della nuova giunta regionale, figlia di un accordo maturato in Consiglio regionale del Lazio - dice- . L'accordo programmatico con il ...... si chiude, mi auguro, la stagione delle polemiche e sila stagione di Pd protagonista, era quello che volevo'. Così Nicolaa margine di una conferenza in Regione. Letta segretario? '...Enrico Letta annuncia su Twitter la sua candidatura alla segreteria del Pd: domenica 14 marzo la votazione dell'assemblea.Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Condivido le considerazioni di Nicola Zingaretti: Enrico Letta ha la forza e l’autorevolezza per guidare il Pd e rilanciarne il ruolo e la funzione di grande partito progr ...