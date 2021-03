Vicenza blackflag: le ronde contro i ragazzini immigrati (Di venerdì 12 marzo 2021) Paolo Berizzi ieri su Repubblica ha raccontato il fenomeno dei Vicenza blackflag, ragazzini che il giornalista chiama “picchiatori in erba”. Perché tramite la pagina Instagram, ora oscurata, Solidea Ardita invitavano a picchiare gli “allogeni”, e i “tutori progressisti”. Ovvero gli immigrati e chi li protegge. In pratica organizzavano delle vere e proprie ronde: “Noi non siamo i ragazzi della parrocchia, non siamo i boy scout e non siamo timidi borghesi che invocano le soluzioni di comodo. Noi non chiamiamo la polizia e non telefoniamo ai telegionali per i servizi anti-degrado. Noi vi veniamo a prendere, e cacciamo voi e i vostri tutori che ripetono continuamente che andrà tutto bene mentre la nostra civiltà alleva le serpi in seno” Su Instagram era apparsa la foto con lo striscione dei ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Paolo Berizzi ieri su Repubblica ha raccontato il fenomeno deiche il giornalista chiama “picchiatori in erba”. Perché tramite la pagina Instagram, ora oscurata, Solidea Ardita invitavano a picchiare gli “allogeni”, e i “tutori progressisti”. Ovvero glie chi li protegge. In pratica organizzavano delle vere e proprie: “Noi non siamo i ragazzi della parrocchia, non siamo i boy scout e non siamo timidi borghesi che invocano le soluzioni di comodo. Noi non chiamiamo la polizia e non telefoniamo ai telegionali per i servizi anti-degrado. Noi vi veniamo a prendere, e cacciamo voi e i vostri tutori che ripetono continuamente che andrà tutto bene mentre la nostra civiltà alleva le serpi in seno” Su Instagram era apparsa la foto con lo striscione dei ...

