Verstappen il più veloce nei primi test Sainz 5Â° | problema per Leclerc Male le Mercedes

Verstappen il più veloce nei primi test. Sainz 5°, problema per Leclerc. Male le Mercedes (Di venerdì 12 marzo 2021) È Max sulla RedBull il più veloce nella prima giornata di test in Bahrain: il pilota olandese ha preceduto tutti a cominciare da Norris (McLaren) e Ocon su Alpine - Renault. Stupisce in positivo l'... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021) È Max sulla RedBull il piùnella prima giornata diin Bahrain: il pilota olandese ha preceduto tutti a cominciare da Norris (McLaren) e Ocon su Alpine - Renault. Stupisce in positivo l'...

F1, test Bahrain: Verstappen il più veloce, quinta la Ferrari di Sainz - Test Formula 1 in Bahrein: Verstappen il più veloce nel giorno 1, Ferrari: Sainz quinto e Leclerc undicesimo

Test, Verstappen fa mangiare la polvere a tutti. Mercedes in ombra, Sainz 5° con la Ferrari ... a 0"215, dopo che il suo compagno Daniel Ricciardo era stato il più veloce della mattinata per poi ... per il francese 472/1000 di distacco da Verstappen e una buona impressione. Quarto tempo per Lance ...

