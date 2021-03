Verso 9 Regioni e 2 Province rosse. L'Istituto superiore di sanità: "L'epidemia accelera" (Di venerdì 12 marzo 2021) Gli esperti segnalano la crescita del contagio. L'Rt è a 1,16, aumenta l'occupazione dei letti. Nove Regioni in arancione, solo la Sardegna bianca Leggi su repubblica (Di venerdì 12 marzo 2021) Gli esperti segnalano la crescita del contagio. L'Rt è a 1,16, aumenta l'occupazione dei letti. Novein arancione, solo la Sardegna bianca

Advertising

riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Quasi tutta Italia verso la zona rossa o arancione dal 15 marzo: solo 4 regioni nelle fasce basse. Le… - Agenzia_Ansa : 'Il 3, 4 e 5 aprile, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni in zona bianca, si applicano le m… - clabellocchi : RT @Agenzia_Ansa: Si va verso Italia divisa in due con dieci regioni rosse più le province di Trento e Bolzano #ANSA - infoitinterno : Verso 9 Regioni e 2 Province rosse. L'Istituto superiore di sanità: 'L'epidemia accelera' -