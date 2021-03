Vaccini, vaccini, vaccini (Di venerdì 12 marzo 2021) Mario Draghi sceglie l’hub vaccinale di Fiumicino per il suo primo discorso pubblico sulla pandemia. Eccolo su un piccolo podio nel cuore di una delle strutture in cui l’Italia in guerra contro il Covid si organizza e agisce per combatterlo a colpi di vaccino. Ci sono medici, infermieri, personale della Protezione civile, cittadini che aspettano la loro dose nella speranza che tutto questo possa significare l’uscita dall’emergenza. Da qui il premier parla alla “infinita pazienza” degli italiani che soffrono e che sono anche disorientati dal caso Astrazeneca. Quel ritiro di un lotto del vaccino, però, rassicura Draghi, è “solo precauzionale” e dimostra “l’efficacia dei sistemi di farmacovigilanza”. Parla al Paese in uno dei momenti più difficili, poco dopo l’approvazione di un decreto Covid, in Consiglio dei ministri, che nei fatti chiude nuovamente l’Italia, diventata quasi per intero ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Mario Draghi sceglie l’hub vaccinale di Fiumicino per il suo primo discorso pubblico sulla pandemia. Eccolo su un piccolo podio nel cuore di una delle strutture in cui l’Italia in guerra contro il Covid si organizza e agisce per combatterlo a colpi di vaccino. Ci sono medici, infermieri, personale della Protezione civile, cittadini che aspettano la loro dose nella speranza che tutto questo possa significare l’uscita dall’emergenza. Da qui il premier parla alla “infinita pazienza” degli italiani che soffrono e che sono anche disorientati dal caso Astrazeneca. Quel ritiro di un lotto del vaccino, però, rassicura Draghi, è “solo precauzionale” e dimostra “l’efficacia dei sistemi di farmacovigilanza”. Parla al Paese in uno dei momenti più difficili, poco dopo l’approvazione di un decreto Covid, in Consiglio dei ministri, che nei fatti chiude nuovamente l’Italia, diventata quasi per intero ...

