UFFICIALE | Lazio in zona rossa | spostamenti | ristoranti | visite ad amici e parenti | scuole | negozi | tutte le regole

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 marzo 2021)ora è. Come anticipato da lunedì 15 marzo 2021 la Regione passerà nella fascia con maggiori restrizioni. Si tratta di un “doppio balzo” dato che ilsi trovava ingialla. Ad ogni modo eccoleda sapere.ine autocertificazione Con laper ilcambieranno anche lein vigore nella Regione. Inè vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, se non per motivi di lavoro, salute o necessità da dimostrare con l‘autocertificazione nel caso di un eventuale controllo. Resta ...