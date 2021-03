Tutta Italia in zona rossa: la conferma è appena arrivata da Ministro Speranza (Di venerdì 12 marzo 2021) I nuovi divieti dopo l’aumento del numero di casi. L’Rt nazionale è a 1,16 e stiamo sfiorando 250 casi per 100mila abitanti. Lo ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ai governatori. La riunione tra i rappresentanti delle regioni e il governo arriva dopo giorni di dati preoccupanti, con la curva epidemiologica in rapida salita. Atteso per oggi un decreto per modificare il Dpcm in senso restrittivo, introducendo serrate per i bar e i ristoranti, chiudendo le scuole e limitando le aperture di negozi, parrucchieri e centri estetici. Le varianti spingono la circolazione del Covid-19 e con l’indice di contagio Rt oltre la soglia critica è inevitabile che sempre più regioni passino alle fasce di rischio più alte. Il decreto che sarà approvato oggi dal consiglio dei ministri sostituisce il Dpcm e sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. E ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 12 marzo 2021) I nuovi divieti dopo l’aumento del numero di casi. L’Rt nazionale è a 1,16 e stiamo sfiorando 250 casi per 100mila abitanti. Lo ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ai governatori. La riunione tra i rappresentanti delle regioni e il governo arriva dopo giorni di dati preoccupanti, con la curva epidemiologica in rapida salita. Atteso per oggi un decreto per modificare il Dpcm in senso restrittivo, introducendo serrate per i bar e i ristoranti, chiudendo le scuole e limitando le aperture di negozi, parrucchieri e centri estetici. Le varianti spingono la circolazione del Covid-19 e con l’indice di contagio Rt oltre la soglia critica è inevitabile che sempre più regioni passino alle fasce di rischio più alte. Il decreto che sarà approvato oggi dal consiglio dei ministri sostituisce il Dpcm e sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. E ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - MediasetTgcom24 : Distribuito in tutta Italia il lotto Astrazeneca bloccato #Coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : Sono in corso in tutta Italia i sequestri da parte dei Nas delle dosi del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 blo… - Fazzettino : Alla fine arriviamo pure a mettere tutta Italia in arancio (zona bianca esclusa), ovviamente con un mese di ritardo… - meb4e : allora io onestamente preferirei che mettessero TUTTA l’Italia in zona rossa per un tot di tempo, in modo da vaccin… -