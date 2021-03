Traffico Roma del 12-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane per un incidente code su via Cassia tra via dei Due Ponti di raccordo anulare nei due sensi di marcia sempre per incidente code su viale Bruno Buozzi all’altezza di via dei Monti Parioli a Primavalle lavori in corso da questa mattina in via Mattia Battistini si viaggia su carreggiata ridotta tra via Forte Braschi e via Ennio Bonifazi rallentamenti in tutta la zona circostante prevista il 14 marzo l’ultima delle quattro domeniche ecologiche non si potrà circolare nella fascia verde dalle 730 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 la limitazione comprende anche i diesel euro 6 nella stessa ...