Tabellone Atp Marsiglia 2021 | Medvedev numero 1 | presenti Sinner e Travaglia

Il Tabellone principale dell'Atp 250 di Marsiglia 2021, evento in programma da lunedì 8 a domenica 14 marzo. Gli azzurri Jannik Sinner e Stefano Travaglia parteciperanno al torneo, rispettivamente opposti a Gregoire Barrere e Mackenzie McDonald al primo turno. Da evidenziare la presenza di Daniil Medvedev, prima testa di serie del torneo e beneficiario di un bye al primo turno. Di seguito tutti gli accoppiamenti del Tabellone principale del torneo francese. Tabellone PRINCIPALE ATP 250 Marsiglia 2021 QUARTI DI FINALE (1) Medvedev vs Sinner (Q) Ebden b. (3) Khachanov 4-6 6-4 6-2(Q) Rinderknech vs (4) Humbert Herbert vs (2) Tsitsipas SECONDO TURNO (1) Medvedev b. ...

