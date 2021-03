Milan | tornano in gruppo Theo Hernandez e Calhanoglu | le ultime

(Di venerdì 12 marzo 2021), lavoro inpere Hakan: i due possono tornare già contro il Napoli Niente riposo per i reduci di Manchester che questa mattina con i giocatori delhanno sostenuto una sessione di allenamento. Continua il lavoro differenziato invece per gli infortunati rimasti ao: Ismael Bennacer, Mario Mandzukic e Ante Rebic. TORNATI –ad allenarsi ine Hakan, entrambi recuperabili per la sfida contro il Napoli di domenica a San Siro. Leggi su Calcionews24.com

, lavoro in gruppo per Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu: i due possono tornare già contro il Napoli domenica a San ...... mentre domenica alla stessa ora ci sarà il calcio d'inizio del derby Inter -. Entrambe le ... vinto dalle bianconere con un gol di Girelli nei supplementari,ad affrontarsi in una ...Doppio recupero fondamentale per i rossoneri verso lo scontro diretto: sia il terzino che il fantasista hanno lavorato con i compagni.Milan, lavoro in gruppo per Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu: i due possono tornare già contro il Napoli domenica a San Siro ...