Maurizio Battista torna su Rai 2 con lo show "Ve ne siate mai accorti?"

Maurizio Battista torna su Rai 2 – in seconda serata – con un programma in 4 puntate, dal titolo "VE NE SIETE MAI ACCORTI?", a partire dal 15 marzo alle 23.15. Il comico romano, con la sua comicità e il suo sguardo attento e scrupoloso, esaminerà e porterà simpaticamente "alla gogna" tutti quei gesti che – quotidianamente – poniamo in essere …

Dtti_digitale : Maurizio Battista torna su Rai 2 – in seconda serata – con un programma in 4 puntate, dal titolo “VE NE SIETE MAI A… - fottutosbirro : ok google, non vorrei averti fatto credere qualcosa che non c'è ma stavo solo dicendo 'magari era boh maurizio batt… - MenoTele : RT @RaiDue: ?? Torna la comicità di Maurizio Battista con #venesietemaiaccorti ?? Farà luce sui gesti senza senso e le abitudini più bizzarr… - RaiDue : ?? Torna la comicità di Maurizio Battista con #venesietemaiaccorti ?? Farà luce sui gesti senza senso e le abitudini… - provolinob : Ora voglio vedere cosa fa il Late Show di Maurizio Battista però. #WaitingforValerio -