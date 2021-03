Manon Lescaut | edizione 1955 in onda su Rai 5

(Di venerdì 12 marzo 2021)è l’opera pucciniana messa insu Tai 5 venerdì 12 marzo. Quella proposta è la datatadelche vide impegnata a suo tempo la direzione musicale di Alfredo Simonetto. Trama Siamo nel 1721, 8m Francia, e, ragazza ribelle che non vuole fare la suora, come invece le prospetta la familia, si innamora di Grieux. I due fuggono insieme a Parigi, ma la ragazza, amante della bella vita e del lusso, invece di giurare amore eterno a Grieux, si lascia corteggiare da nobili uomini per continuare la sua vita agiata. Cast Protagonista Rosanna Carteri, accanto a lei Sandra Ballinari, RaimStamerra, Jolanda Torriani, Maria Luisa Malacchi, Nicola Filacuridi, Mario Borriello. Regia di Silverio Blasi. L'articolo proviene da ...

