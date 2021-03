LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: Leclerc e Sainz provano la nuova Ferrari! (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MOTOGP DALLE 12.00 Il programma dei Test Bahrain (12 marzo) – La line-up dei piloti – La presentazione dei Test Bahrain Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test di F1, riservati ai partecipanti del Mondiale 2021. Sulla pista di Sakhir, in Bahrain, i team e i piloti lavoreranno alacremente per deliberare il materiale che verrà usato nell’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 28 marzo. Oggi si comincerà e la Mercedes è attesa come il riferimento. La scuderia di Brackley, con la sua W12, è pronta a impressionare ed entrambi i piloti saranno presenti: il ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDI MOTOGP DALLE 12.00 Il programma dei(12 marzo) – La line-up dei piloti – La presentazione deiBuongiorno e bentrovati alladella prima giornata didi F1, riservati ai partecipanti del Mondiale 2021. Sulla pista di Sakhir, in, i team e i piloti lavoreranno alacremente per deliberare il materiale che verrà usato nell’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 28 marzo. Oggi si comincerà e la Mercedes è attesa come il riferimento. La scuderia di Brackley, con la sua W12, è pronta a impressionare ed entrambi i piloti saranno presenti: il ...

