L’Europa è Lgbtq free | il Parlamento Ue vota una risoluzione contro Polonia e Ungheria Ma i sovranisti non ci stanno

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ileuropeo ha approvato unache dichiara i Paesi dell’Unione europea «zona di libertà» per le personeI. Un passaggio prima di tutto simbolico che segna la ferma denuncia di «tutte le forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso o sull’orientamento sessuale delle persone». E una presa di posizione esplicitaquello che succede in due paesi al centro dell’attenzione per le questioni sui diritti umani, ovvero. Inda due anni molte municipalità si sono dichiarate aree «libere dall’ideologia Lgbt». Insieme alla lottail diritto all’aborto è quindi in corso anche quellale cosiddette teorie gender: lotta condivisa da Budapest e che a Varsavia e dintorni ...