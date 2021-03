La Ratajkowski è mamma per la prima volta | La mattina più surreale | bella e piena d' amore della mia vita

(Di venerdì 12 marzo 2021) Emilyha partorito il suo primo figlio: la moha dato l'annuncio via social. Emily, è nato il primo figlio: l’annunciomosu Notizie.it.

Advertising

Corriere : Emily Ratajkowski è diventata mamma: è nato Sylvester Apollo Bear - QbanKendy : RT @Corriere: Emily Ratajkowski è diventata mamma: è nato Sylvester Apollo Bear - LT38 : RT @VanityFairIt: La top model ventinovenne e il marito Sebastian Bear McClard hanno dato il benvenuto al loro primogenito ???? https://t.co… - vincentperez95 : RT @VanityFairIt: La top model ventinovenne e il marito Sebastian Bear McClard hanno dato il benvenuto al loro primogenito ???? https://t.co… - davideinno85 : RT @Corriere: Emily Ratajkowski è diventata mamma: è nato Sylvester Apollo Bear -

Ultime Notizie dalla rete : Ratajkowski mamma

Corriere dello Sport.it

Oggi si scopre che anche Emilyè diventataper la prima volta nel giorno della festa delle donne, un giorno che da quest'anno sarà ancora più speciale. La modella ha annunciato il ...Emilye il marito, Sebastian Bear McClard , hanno dato il benvenuto al loro primogenito . La supermodella americana l'ha fatto sapere al mondo pubblicando sul suo profilo Instagram una tenera ...Emily Ratajkowski aveva confessato di essere incinta a Vogue America, a ottobre 2020, e di non volere rivelare il sesso del suo primo bebè ...Emily Ratajkowski mamma, per la prima volta, si è mostrata così. Nuda, mentre allatta suo figlio, appena nato, al seno. L’immagine più naturale del mondo: una mamma (in quest ...